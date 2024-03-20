Российские банки обязали уведомлять родителей о финансовых операциях подростков

УрБК, Москва, 28.03.2025. Банки РФ обязали уведомлять родителей или законных представителей о выдаче банковских карт детям в возрасте от 14 до 18 лет, говорится в материалах Банка России.



Также родители теперь будут получать информацию о всех финансовых операциях по счету ребенка.



Отмечается, что нововведения вступили в силу с 29 марта.