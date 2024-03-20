Российские банки обязали уведомлять родителей о финансовых операциях подростков

УрБК, Москва, 20.03.2024. В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, запрещающий банкам открывать счета детям в ...02.08.2019 Российские банки обяжут передавать в ЦБ сведения о своих залогах
УрБК, Москва, 02.08.2019. Все банки с 2020 года будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо ...20.04.2015 Григорий Вахитов: «Банковские санкции» направлены против вывода капитала из страны
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. Обязательный отчет банков обо всех операциях клиентов, являющихся резидентами 41 ...25.07.2013 C 2014 года банки должны будут уведомлять клиентов обо всех совершенных операциях бесплатно
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2013. Российские банки готовятся к новым требованиям работы: с 2014 года они должны будут ...29.12.2011 Российские банки-эквайеры обязали указывать размер комиссии при операциях с платежными картами в каждом чеке
УрБК, Москва, 29.12.2011. Российские банки-эквайеры должны с четверга, 29 декабря, указывать размер комиссии при ...