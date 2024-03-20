УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:38

Российские банки обязали уведомлять родителей о финансовых операциях подростков

УрБК, Москва, 28.03.2025. Банки РФ обязали уведомлять родителей или законных представителей о выдаче банковских карт детям в возрасте от 14 до 18 лет, говорится в материалах Банка России.

Также родители теперь будут получать информацию о всех финансовых операциях по счету ребенка.

Отмечается, что нововведения вступили в силу с 29 марта.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.03.2024 Правительство РФ и ЦБ поддержали запрет на открытие депозитов детям без согласия родителей

УрБК, Москва, 20.03.2024. В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, запрещающий банкам открывать счета детям в ...

02.08.2019 Российские банки обяжут передавать в ЦБ сведения о своих залогах

УрБК, Москва, 02.08.2019. Все банки с 2020 года будут ежемесячно отчитываться перед ЦБ о залогах, их стоимости и обо ...

20.04.2015 Григорий Вахитов: «Банковские санкции» направлены против вывода капитала из страны

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. Обязательный отчет банков обо всех операциях клиентов, являющихся резидентами 41 ...

25.07.2013 C 2014 года банки должны будут уведомлять клиентов обо всех совершенных операциях бесплатно

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2013. Российские банки готовятся к новым требованиям работы: с 2014 года они должны будут ...

29.12.2011 Российские банки-эквайеры обязали указывать размер комиссии при операциях с платежными картами в каждом чеке

УрБК, Москва, 29.12.2011. Российские банки-эквайеры должны с четверга, 29 декабря, указывать размер комиссии при ...

Популярные новости
03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района07.03.2025Дороги для жизни
Архив новостей
Март 2025 (574)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18