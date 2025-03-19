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Свердловчане вошли в топ-5 регионов по активности на Госуслугах

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Свердловчане вошли в топ-5 российских регионов по активности на Госуслугах. В марте 2025 года среднедневный мобильный трафик из Среднего Урала на портале вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».

Пик обращений к сайту в регионе приходится на период с 10 до 12 часов, как и в целом по России. Пользуются возможностями портала чаще всего мужчины (53% аудитории). По возрастным категориям, больше всего пользователей среди свердловчан 35-44 лет (36%). Доля пользователей 45-54 и 25-34 лет составляет 22% и 19% соответственно. Чаще всего к Госуслугам обращаются в понедельник и вторник, реже всего — в выходные.

Рост интереса к посещению портала Госуслуг, вероятнее всего, связан с самозапретом на кредиты. Напомним, что с момента начала работы сервиса свердловчане подали почти 200 тыс. заявлений на самоограничение.
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