Свердловчане вошли в топ-5 регионов по активности на Госуслугах

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов, а мобильный интернет-трафик ...

Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Жители Свердловской области в январе 2025 года чаще всего приобретали недвижимость в ...

Свердловчане в январе чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Тюмени

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску ...

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. Жители Свердловской области стали чаще выбирать гибкий график и удаленную работу. В ...

Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...