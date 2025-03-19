Свердловчане вошли в топ-5 регионов по активности на Госуслугах

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов, а мобильный интернет-трафик ...13.02.2025 Свердловчане в январе чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Тюмени
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Жители Свердловской области в январе 2025 года чаще всего приобретали недвижимость в ...26.12.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску ...20.11.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще выбирать удаленную работу
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. Жители Свердловской области стали чаще выбирать гибкий график и удаленную работу. В ...24.05.2024 Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...