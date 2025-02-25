АТОР: Информация о массовой отмене туров в Таиланд не соответствует действительности

Материалы по теме

Покупки зарубежных туров в России за неделю выросли на 10-40%

УрБК, Москва, 25.02.2025. Покупки зарубежных туров в России за неделю с 14 по 21 февраля выросли на 10-40% по сравнению ...

За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России

УрБК, Москва, 20.01.2023. По итогам первой половины января Россия заняла первое место среди стран по количеству ...

АТОР: Количество пострадавших из-за проблем с рейсами «ВИМ-Авиа» превышает 10 тыс. человек

УрБК, Москва, 08.06.2017. Более 10 тыс. человек пострадали от действий «ВИМ-Авиа», до конца летнего сезона туры с ...

АТОР опровергла информацию об отмене чартеров в Турцию до конца года

УрБК, Москва, 19.07.2016. Ассоциация туроператоров (АТОР) опровергла информацию об отмене чартеров в Турцию до конца ...

Ассоциация туроператоров России: Российские туристы не поехали в Таиланд вместо Египта

УрБК, Москва, 17.03.2011. Общий въездной поток россиян в Таиланд увеличился в феврале 2011 года всего на 2%. Таким ...