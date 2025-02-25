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АТОР: Информация о массовой отмене туров в Таиланд не соответствует действительности

УрБК, Москва, 28.03.2025. Информация о массовой отмене в России туров в Таиланд и закрытии аэропортов в этой стране не соответствует действительности. Из-за землетрясения крупные туроператоры приостановили экскурсии в Бангкок для туристов, уже находящихся в стране. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает ТАСС.

«Расходящаяся информация о том, что россияне «массово отменяют» туры в Таиланд, как это часто бывает, совершенно не соответствует действительности», — говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации также отметили, что рейсы во все аэропорты Таиланда и из них, включая воздушную гавань Бангкока, на данный момент выполняются в штатном режиме.
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