УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 12:19

Почему психологам не нужно становиться маркетологами, чтобы найти клиентов

Психологам часто внушают, что отсутствие клиентов — это результат их внутренних блоков или недостаточной проработки навыков. Но это лишь полуправда. Да, личный рост важен, но он не заменит базовых законов рынка: если о вас не знают, клиенты не придут, даже если вы идеально проработали все свои страхи. Представьте, что вы открыли кабинет в глухом переулке без вывески — винить себя в отсутствии гостей бессмысленно. Проблема не в вас, а в том, что вас не видят и о вас не знают.

Почему психологам не нужно становиться маркетологами, чтобы найти клиентов

При этом психологам навязывают несвойственную роль: мол, чтобы продвигаться, нужно самому освоить SMM, копирайтинг, таргет и дизайн. Это все равно что требовать от врача самостоятельно ремонтировать больницу. Да, основы маркетинга полезно понимать, но попытки стать специалистом во всем лишь отвлекают от главного — вашей экспертизы.

Мир диджитала меняется стремительно: то, что работало вчера, сегодня уже устаревает. Алгоритмы, тренды, механики продвижения — за этим невозможно уследить без ежедневного погружения в нишу. Психолог, который раз в полгода проходит курсы «как вести соцсети», не сможет конкурировать с профессионалами, тестирующими гипотезы и адаптирующимися к изменениям в режиме реального времени. Добавим к этому влияние на маркетинг развития технологий на базе AI, требующего постоянное повышение уровня компетенций и знаний.

Отметим, что сами «гуру», продающие шаблонные схемы «как психологу выйти на 300 000 рублей в месяц», продвигаются не в одиночку — за их успехом стоят целые команды маркетологов, копирайтеров и аналитиков. Их личный бренд — результат системной работы, а не волшебных формул из трех шагов. Пытаться повторить это в одиночку — путь к выгоранию.

Вывод прост: психологи, не подменяйте свою профессию чужой. Ваша задача — не писать идеальные посты или настраивать рекламу, а научиться ставить задачи тем, кто разбирается в маркетинге лучше вас.

Достаточно понять основы: как устроен спрос, как оценивать эффективность вложений. Остальное — дело специалистов. Рынок давно разделил роли: вы создаете ценность, маркетологи — упаковывают и доносят ее до аудитории. Не тратьте время на то, в чем никогда не станете экспертом. Сфокусируйтесь на том, что умеете лучше всего — помогать людям. Продвижение доверьте тем, кто живет этим каждый день. Ваш ресурс ограничен — вкладывайте его туда, где он приносит реальную пользу. И клиентам, и вам.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
28.02.2025 Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы

УрБК анализирует основные факторы, которые могут изменить представления о месте и роли психологов в обществе ...

11.10.2022 Как продвинуть свой бренд

В мире современных технологий чем больше людей узнают о вас, тем больше возможностей открывается для карьерного роста и ...

24.12.2021 Как ставить маркетинговые цели на основе бизнес-целей?

Каждое предприятие может иметь отличные маркетинговые идеи и хотеть как можно скорее приступить к реализации ...

08.10.2013 ОАО «МегаФон» обновило WEB-интерфейс услуги «Контроль кадров»

УрБК, Москва, 08.10.2013. С сегодняшнего дня пользователи федеральной услуги «Контроль кадров» от «МегаФона» смогут ...

26.03.2013 Центр информационных технологий «Index.art»: развитие рынка SMM еще только в начале

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2013. Спрос на услугу SMM (Social media marketing) растет. Однако развитие рынка этой услуги ...

Популярные новости
03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района07.03.2025Дороги для жизни
Архив новостей
Март 2025 (546)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18