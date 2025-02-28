Почему психологам не нужно становиться маркетологами, чтобы найти клиентов

Психологам часто внушают, что отсутствие клиентов — это результат их внутренних блоков или недостаточной проработки навыков. Но это лишь полуправда. Да, личный рост важен, но он не заменит базовых законов рынка: если о вас не знают, клиенты не придут, даже если вы идеально проработали все свои страхи. Представьте, что вы открыли кабинет в глухом переулке без вывески — винить себя в отсутствии гостей бессмысленно. Проблема не в вас, а в том, что вас не видят и о вас не знают.При этом психологам навязывают несвойственную роль: мол, чтобы продвигаться, нужно самому освоить SMM, копирайтинг, таргет и дизайн. Это все равно что требовать от врача самостоятельно ремонтировать больницу. Да, основы маркетинга полезно понимать, но попытки стать специалистом во всем лишь отвлекают от главного — вашей экспертизы.Мир диджитала меняется стремительно: то, что работало вчера, сегодня уже устаревает. Алгоритмы, тренды, механики продвижения — за этим невозможно уследить без ежедневного погружения в нишу. Психолог, который раз в полгода проходит курсы «как вести соцсети», не сможет конкурировать с профессионалами, тестирующими гипотезы и адаптирующимися к изменениям в режиме реального времени. Добавим к этому влияние на маркетинг развития технологий на базе AI, требующего постоянное повышение уровня компетенций и знаний.Отметим, что сами «гуру», продающие шаблонные схемы «как психологу выйти на 300 000 рублей в месяц», продвигаются не в одиночку — за их успехом стоят целые команды маркетологов, копирайтеров и аналитиков. Их личный бренд — результат системной работы, а не волшебных формул из трех шагов. Пытаться повторить это в одиночку — путь к выгоранию.Вывод прост: психологи, не подменяйте свою профессию чужой. Ваша задача — не писать идеальные посты или настраивать рекламу, а научиться ставить задачи тем, кто разбирается в маркетинге лучше вас.Достаточно понять основы: как устроен спрос, как оценивать эффективность вложений. Остальное — дело специалистов. Рынок давно разделил роли: вы создаете ценность, маркетологи — упаковывают и доносят ее до аудитории. Не тратьте время на то, в чем никогда не станете экспертом. Сфокусируйтесь на том, что умеете лучше всего — помогать людям. Продвижение доверьте тем, кто живет этим каждый день. Ваш ресурс ограничен — вкладывайте его туда, где он приносит реальную пользу. И клиентам, и вам.