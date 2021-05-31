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Сегодня, 15:35

Объем рекламного рынка в Екатеринбурге за год вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Объем рекламного рынка в Екатеринбурге за 2024 год вырос на 29%, составив 8,2 млрд руб. Благодаря этому столица Урала заняла второе место в рейтинге крупнейших региональных рынков, уступив только Санкт-Петербургу. Об этом сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Больше всего за 2024 год было вложено в рекламу через интернет-сервисы — 4 млрд руб. На наружную рекламу пришлось 2 млрд руб., на видеорекламу — 1,67 млрд руб., а на рекламу на радио — 0,4 млрд руб. Рост рынка эксперты объясняют наличием на Урале сильных медиа и пиар-агентств, а также ежегодным приходом в регион новых крупных федеральных клиентов.

Отметим, что общий объем рекламного рынка в России в 2024 году составил 904 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 24%.
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