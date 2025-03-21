Екатеринбургская УК «Фонд Радомир» составила график очистки придомовых территорий от мусора и грязи

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Екатеринбургская управляющая компания (УК) «Фонд Радомир» в феврале 2025 года получила ...03.03.2025 УК «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, посвященный Масленнице
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» организовала в Екатеринбурге праздник двора, ...28.01.2025 УК «Фонд Радомир» запустила акцию по списании пени с должников по услугам ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» (Екатеринбург) запустила акцию «Спишем пени». Ей ...21.01.2025 УК «Сити-Сервис» с начала зимы вывезла с дворовых и придомовых территорий более 400 кубометров снега
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Управляющая компания «Сити-Сервис» из Верхней Пышмы в декабре и первой декаде января ...21.04.2015 В Екатеринбурге почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора после зимы
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2015. На территории Екатеринбурга уже почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора ...