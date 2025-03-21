Екатеринбургская УК «Фонд Радомир» составила график очистки придомовых территорий от мусора и грязи

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Екатеринбургская управляющая компания (УК) «Фонд Радомир» с 1 по 30 апреля проведет весеннюю уборку внутридомовых территорий жилых комплексов, находящихся под ее управлением.



«Уже составлен график очистки придомовых территорий, произведена ревизия насосного оборудования, шансового инструмента, закуп необходимого инвентаря», — говорится в сообщении УК.



Также управляющая компания призвала жильцов принять участие в общегородском субботнике, который состоится 25 апреля. Необходимый инструмент и мешки для мусора можно будет получить на своем территориальном участке.