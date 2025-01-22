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Минпромторг может поддержать отечественных производителей, занявших ниши иностранных брендов

УрБК, Москва, 27.03.2025. Минпромторг рассматривает возможность поддержки отечественных производителей, которые заняли ниши ушедших иностранных брендов. Об этом заявил первый заместитель министра Василий Осьмаков, сообщает ТАСС.

По его словам, опросы показывают, что граждан России вполне устраивает импортозамещение ряда зарубежных товаров.

В. Осьмаков подчеркнул, что в отношении иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, политика будет избирательной — власти будут учитывать этичность их поведения.
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