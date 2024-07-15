Поставки китайских яблок в Россию обновили шестилетний максимум

УрБК, Москва, 15.07.2024. Поставки яблок в Россию в июне 2024 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным ...07.08.2023 Импорт пива в Россию вырос на 35%
УрБК, Москва, 07.08.2023. По итогам января-июня импорт пива в Россию составил 179,9 млн литров. Это на 35% больше, чем ...10.09.2019 Импорт легковых автомобилей в Россию с начала года увеличился на 5,4%
УрБК, Москва, 10.09.2019. Импорт легковых машин в Россию с января по июль 2019 года вырос на 5,4% по сравнению с ...09.11.2015 С начала года объем российско-китайской торговли сократился на 29%
За 10 месяцев 2015 года оборот китайско-российской торговли составил 55,91 млрд долл. США, что на 29,1% меньше, чем в ...09.11.2015 С начала года объем российско-китайской торговли сократился на 29%
УрБК, Москва, 09.11.2015. За 10 месяцев 2015 года оборот китайско-российской торговли составил 55,91 млрд долл. США, ...