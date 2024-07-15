Поставки китайских яблок в Россию обновили шестилетний максимум

Материалы по теме

Импорт яблок в Россию в июне вырос в 1,8 раза

УрБК, Москва, 15.07.2024. Поставки яблок в Россию в июне 2024 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным ...

Импорт пива в Россию вырос на 35%

УрБК, Москва, 07.08.2023. По итогам января-июня импорт пива в Россию составил 179,9 млн литров. Это на 35% больше, чем ...

Импорт легковых автомобилей в Россию с начала года увеличился на 5,4%

УрБК, Москва, 10.09.2019. Импорт легковых машин в Россию с января по июль 2019 года вырос на 5,4% по сравнению с ...

С начала года объем российско-китайской торговли сократился на 29%

За 10 месяцев 2015 года оборот китайско-российской торговли составил 55,91 млрд долл. США, что на 29,1% меньше, чем в ...

С начала года объем российско-китайской торговли сократился на 29%

УрБК, Москва, 09.11.2015. За 10 месяцев 2015 года оборот китайско-российской торговли составил 55,91 млрд долл. США, ...