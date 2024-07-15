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Вчера, 15:12

Поставки китайских яблок в Россию обновили шестилетний максимум

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Китай в феврале поставил в Россию яблоки на общую сумму 8,2 млн долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,7 раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской статслужбы.

Отмечается, что объемы месячных поставок яблок из Китая в феврале стали рекордными с января 2019 года.

Кроме того, в прошлом месяце значительно увеличился импорт в Россию китайской клубники и земляники, а также экзотических фруктов, таких как гуаява, мангостин и манго.
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