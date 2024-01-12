УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:55

Экспорт российского шоколада за год вырос на 8%

УрБК, Москва, 26.03.2025. Экспорт российского шоколада по итогам прошлого года вырос на 8%, до 850 млн долл. США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

В 2024 году отечественный шоколад поставлялся в 90 стран. Крупнейшими импортерами стали Казахстан и Белоруссия, на них совокупно пришлось около 40% экспортной выручки. Поставки в Казахстан в прошлом году выросли на 3,4%, а в Белоруссию — на 9,5%. В общем объеме экспорта кондитерской продукции шоколадные изделия за прошлый год составили 47%.

Согласно прогнозам «Агроэкспорта», при условии дальнейшего развития российской кондитерской отрасли объем экспорта шоколада к 2030 году может превысить 1,6 млрд долл. США. По словам экспертов, главной задачей для отрасли на данный момент является позиционирование и продвижение на иностранных рынках.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.01.2024 Выручка России от экспорта продукции АПК выросла на 14% в 2023 году

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем экспорта агропромышленной российской продукции вырос в денежном выражении на 14%. Об ...

08.12.2023 Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...

27.10.2015 Экспорт шоколада из России сократился на 13%

Экспорт шоколада из России в период с января по август 2015 года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом ...

27.10.2015 Российские кондитеры сократили в 2015 году экспорт шоколада на 13%

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2015. Экспорт шоколада из России в период с января по август 2015 года сократился на 13% по ...

27.05.2015 В России за 2014 год объемы потребления шоколада снизились на 4,8%

УрБК, Москва, 27.05.2015. В России за прошлый год объемы потребления шоколада, конфет и другой кондитерской продукции ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6328.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния06.03.2025Инфраструктура для девятого района
Архив новостей
Март 2025 (477)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18