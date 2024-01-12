Экспорт российского шоколада за год вырос на 8%

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем экспорта агропромышленной российской продукции вырос в денежном выражении на 14%. Об ...

Выручка России от экспорта продукции АПК выросла на 14% в 2023 году

Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...