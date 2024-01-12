Экспорт российского шоколада за год вырос на 8%

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем экспорта агропромышленной российской продукции вырос в денежном выражении на 14%. Об ...08.12.2023 Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...27.10.2015 Экспорт шоколада из России сократился на 13%
Экспорт шоколада из России в период с января по август 2015 года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом ...27.10.2015 Российские кондитеры сократили в 2015 году экспорт шоколада на 13%
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2015. Экспорт шоколада из России в период с января по август 2015 года сократился на 13% по ...27.05.2015 В России за 2014 год объемы потребления шоколада снизились на 4,8%
УрБК, Москва, 27.05.2015. В России за прошлый год объемы потребления шоколада, конфет и другой кондитерской продукции ...