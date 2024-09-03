В России потребление ключевых продуктов питания в 2024 году выросло до рекордных 27,9 кг на человека

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области за четыре года значительно выросло потребление мяса и мясных ...06.04.2021 Потребление говядины в РФ достигло десятилетнего минимума в 2020 году
УрБК, Москва, 06.04.2021. Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн т, что стало ...11.01.2017 Жители России стали есть меньше мяса и больше картофеля
В последние годы россияне в среднем сократили в своем рационе потребление мяса, рыбы, молока и сахара, а картофеля, ...11.01.2017 Жители России стали есть меньше мяса и больше картофеля
УрБК, Москва, 11.01.2017. В последние годы россияне в среднем сократили в своем рационе потребление мяса, рыбы, молока ...16.06.2010 В 2009 году расходы на питание жителей Свердловской области выросли на 8%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2010. Свердловскстат представил данные по итогам потребления продуктов питания в ...