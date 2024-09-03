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В России потребление ключевых продуктов питания в 2024 году выросло до рекордных 27,9 кг на человека

УрБК, Москва, 25.03.2025. В России потребление ключевых продуктов питания в 2024 году выросло до рекордных 27,9 кг на человека. Речь идет о белке животного происхождения, то есть мясе, рыбе, молоке и яйцах. С 1999 года показатель потребления этих продуктов вырос на 75% (с 11,9 кг). Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Средний прирост потребления животного белка россиянами составил 4% в год. Больше всего к 2024 году выросло потребление мяса, достигнув 11,7 кг на человека (+84% к 1999 году). Потребление молока увеличилось до 11,33 кг на человека (+65%), рыбы — до 2,86 кг (+129%), яиц — до 2,02 кг (+31%).

По словам главного отраслевого аналитика Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, рост потребления протеина связан с развитием собственного производства и повышением доходов.
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