Инвестиции в обрабатывающую промышленность России за год выросли на 22%

УрБК, Москва, 12.03.2025. С 1 января по 9 марта Таиланд посетили 559 тыс. туристов из России. По сравнению с ...13.01.2025 Объем инвестиций в туристическую отрасль РФ за год вырос на 44%
УрБК, Москва, 13.01.2025. Общий объем инвестиций в туристическую сферу РФ за январь-сентябрь 2024 года вырос на 44% по ...17.12.2024 Выездной туризм в России в текущем году вырос на 20%
УрБК, Москва, 17.12.2024. Выездной туризм в России в текущем году вырос на 20%. Предполагается, что за весь 2024 год за ...31.10.2024 ВВП России за девять месяцев увеличился на 4%
УрБК, Москва, 31.10.2024. ВВП России за девять месяцев 2024 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом ...17.07.2024 Минэкономразвития может улучшить прогноз по росту ВВП России в 2024 году
УрБК, Москва, 17.07.2024. Минэкономразвития планирует пересмотреть прогноз по росту ВВП России в 2024 году в сторону ...