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Инвестиции в обрабатывающую промышленность России за год выросли на 22%

УрБК, Москва, 25.03.2025. В России объем инвестиций в обрабатывающую промышленность, включая пищевую, в 2024 году вырос на 22,4%, достигнув 5,8 млрд руб., что является рекордным значением. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя министра промышленности и торговли России Василия Осьмакова.

По его словам, инвестиции в другие отрасли также показывают значительный рост. Так, например, за 2024 год вложения в радиоэлектронику увеличились на 48%, в химическую отрасль — на 42%, в автопром — на 36%.

Однако В. Осьмаков отметил, что по итогам текущего года цифры, вероятно, значительно снизятся. Причиной он назвал жесткую денежно-кредитную политику, проводимую Центробанком, и выразил надежду на ее смягчение в ближайшем будущем.
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