В Минтруде назвали сферы, где больше всего вырастет спрос на персонал к 2029 году

УрБК, Москва, 27.02.2025. Число самозанятых в России к началу 2029 года может превысить 18 млн человек. Об этом пишут ...

Число самозанятых в России к 2029 году может превысить 18 млн человек

УрБК, Москва, 04.02.2025. Спрос на IT-специалистов в России по итогам 2024 года вырос на 8% по сравнению с предыдущим ...

Спрос на IT-специалистов в России за год вырос на 8%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В Свердловской области спрос на персонал в январе 2023 года увеличился на 4% по ...

Спрос на работников в Свердловской области за год вырос на 4%

В 2019 году самые низкие зарплаты в России зафиксированы в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания

УрБК, Москва, 11.03.2020. По данным Росстата, в 2019 году самые высокие заработные платы в РФ выплачивали в финансовой ...