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В Минтруде назвали сферы, где больше всего вырастет спрос на персонал к 2029 году

УрБК, Москва, 24.03.2025. Кадровая потребность в отрасли оказания персональных услуг в России к 2029 году увеличится на 348 тыс. человек по сравнению с 2024 годом, сообщает РБК со ссылкой на данные Минтруда России.

Также ожидается серьезный рост в сферах обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, общественного питания, науки, информации и связи, а также в области здравоохранения.

В то же время, спрос на кадры снизится в торговле, государственном управлении, энергетике, сельском хозяйстве, недвижимости, культуре и спорте, а также в финансовой и страховой сферах.
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