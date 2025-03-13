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Мошенники научились взламывать систему «умный дом»

УрБК, Москва, 24.03.2025. Мошенники научились взламывать систему «умный дом» для создания сетевых ботнетов, распространяющих вредоносное программное обеспечение. Это позволяет злоумышленникам организовывать DDoS-атаки или скрытно проводить майнинг криптовалют. Такие данные были представлены МВД, пишет ТАСС.

Также злоумышленники могут организовать мониторинг с использованием встроенных видеокамер для подготовки к кражам. В качестве примера приводится возможность проверки присутствия владельца дома с помощью смарт-зубных щеток и температурных датчиков.

Для минимизации рисков взлома специалисты МВД предлагают при выборе центральных систем умного дома отдавать предпочтение продуктам от ведущих компаний отрасли.
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