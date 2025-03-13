Мошенники научились взламывать систему «умный дом»

УрБК, Москва, 13.03.2025. МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства. Действуя якобы от имени ...

Роскомнадзор в феврале отразил более 800 DDoS-атак на системы госуправления и финансовый сектор

УрБК, Москва, 05.03.2025. Роскомнадзор в феврале отразил 882 DDoS-атаки на системы госуправления, финансовый сектор и ...