Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 55%

В Свердловской области в декабре было выдано 2,33 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 8,58 млрд руб., ...23.01.2025 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области в декабре было выдано 2,33 тыс. ипотечных жилищных кредитов на ...24.10.2024 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 14%
В Свердловской области в сентябре было выдано 2,84 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 10,58 млрд руб., ...16.09.2024 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 2%
В Свердловской области в августе было выдано 2,92 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 9,81 млрд руб., ...16.09.2024 Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 2%
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области в августе было выдано 2,92 тыс. ипотечных жилищных кредитов на ...