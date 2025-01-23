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Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 55%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. В Свердловской области в феврале было выдано 1,45 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,32 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с предыдущим месяцем, число выдач выросло на 55%, объем — на 67%. Средний размер ипотечного кредита в регионе за месяц увеличился на 8%, до 3,68 млн руб.

Отметим, что в целом по стране в РФ в феврале было выдано 41,55 тыс. (+49% к уровню января) ипотечных кредитов на 177 млрд руб. (+59%).
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