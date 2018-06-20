Россияне рассказали о наиболее комфортном размере пенсии

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Желаемая пенсия россиян в два раза выше фактической

В среднем россияне оценивают минимально необходимый размер пенсии в месяц в 27,9 тыс. руб., подсчитали в ...

«Ромир»: Желаемая пенсия россиян в два раза выше фактической

УрБК, Москва, 20.06.2018. В среднем россияне оценивают минимально необходимый размер пенсии в месяц в 27,9 тыс. руб., ...

С 1 апреля 3 млн россиян проиндексируют пенсию на 4%

УрБК, Москва, 01.04.2016. С 1 апреля в России проиндексируют социальную пенсию на 4%. Прирост составит от 165 до 460 ...

Средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области вырос до 9,63 тыс. рублей

УрБК, Москва, 07.03.2012. В феврале 2012 года отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области на выплату пенсий ...

В 2009 году средний размер месячной пенсии в Свердловской области вырос на 23,9%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2010. По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, на 31 декабря 2009 ...