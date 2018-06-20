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Россияне рассказали о наиболее комфортном размере пенсии

УрБК, Москва, 21.03.2025. Для жителей России ожидаемый идеальный размер пенсионных выплат зависит от уровня получаемых ими доходов. Такие данные показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Банки.ру», пишет ТАСС.

В исследовании приняли участие почти 7 тыс. человек. 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают пенсию от 45 тыс. руб. минимально достаточной, а комфортной — от 100 тыс. руб. (72%). Среди граждан с доходами до 30 тыс. руб. 28% считают минимально достаточным уровень выплат 26-35 тыс. руб., комфортным — 61-100 тыс. руб. (38%).

Респонденты с невысокими доходами готовы согласиться на любой вариант, как минимальный, так и максимальный, в то время как обладатели высоких доходов ожидают только максимальный размер выплат.

Что касается уже получающих пенсию, как работающих, так и неработающих, то они считают комфортной выплату от 30 тыс. до 100 тыс. руб. независимо от уровня доходов. По мнению аналитиков, старшее поколение не стремится к максимальному размеру пенсии в связи с отсутствием приверженности к интенсивному потреблению, в отличие от молодежи.
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