ЕВРАЗ выступил партнером всероссийской XIV Недели высоких технологий и технопредпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. ЕВРАЗ выступил официальным партнером XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, ...06.02.2024 ЕВРАЗ вложил 36 млн рублей в программы повышения квалификации с помощью технологий виртуальной реальности
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. На предприятиях ЕВРАЗа сотрудники повышают квалификацию с помощью VR-тренажеров и ...10.07.2023 ЕВРАЗ выступил партнером международной выставки ИННОПРОМ
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. ЕВРАЗ выступил партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. ...30.05.2023 Горняки и металлурги уральских предприятий ЕВРАЗа стали призерами VII корпоративного чемпионата профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также учащиеся образовательных учреждений Нижнего ...24.03.2015 Более 30 тысяч школьников и педагогов России приняли участие в «Неделе высоких технологий» Росатома
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2015. Более 30 тыс. школьников и педагогов в 55 регионах России, по предварительным данным, ...