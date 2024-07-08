Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. ЕВРАЗ выступил партнером всероссийской XIV Недели высоких технологий и технопредпринимательства, проходящей с 17 по 23 марта. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Неделя высоких технологий и технопредпринимательства в нынешнем году включает в себя свыше 2 тыс. 200 событий на 200 площадках в 79 регионах России. Данное мероприятие проходит ежегодно и объединяет школьников, студентов, педагогов, представителей бизнеса и ученых, интересующихся наукой и современными инновациями.В рамках сотрудничества с проектом ЕВРАЗ представит четыре урока для старшеклассников о современных технологиях в металлургии и горнодобывающей промышленности, а также проведет кейс-турнир по решению реальных производственных задач. Помимо этого, в рамках мероприятия в Новокузнецке запланирован фестиваль «ЕВРАЗ: добываем, плавим, автоматизируем».«Ребята поймут, как создаются инновационные продукты для строительства небоскребов, домов, мостов, и увидят, что их знания и таланты способны поменять мир вокруг. Благодаря таким мероприятиям у школьников расширяется представление о возможностях на рынке труда, о перспективах, которые открываются перед молодыми специалистами. Это позволяет более осознанно выбрать техническую профессию и, возможно, найти свое призвание. ЕВРАЗ как индустриальный лидер заинтересован в том, чтобы поддерживать их на этом пути — от первых шагов в инженерных классах до стажировок, от работы над реальными проектами в наших цехах до трудоустройства на наши предприятия», — отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.