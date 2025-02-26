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Сегодня, 17:55

Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 4%

В Свердловской области в феврале выдали 1,79 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 3,8%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

В целом по стране число выданных автокредитов сокращается пятый месяц подряд. В феврале россияне оформили 60,7 тыс. кредитов, что на 6,2% меньше, чем в январе.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что основные причины ухудшения показателей: уход наиболее закредитованных заемщиков, рост утилизационного сбора и увеличение рыночных ставок. Падение выдачи особенно заметно в сегменте подержанных автомобилей, тогда как кредиты на новые авто субсидируются производителями и дилерами, что сглаживает сокращение.
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