Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 4%

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УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Свердловской области в феврале выдали 1,79 тыс. автокредитов. По сравнению с ...

Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 46%

В Свердловской области в январе выдали 1,73 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель ...

Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 46%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Свердловской области в январе выдали 1,73 тыс. автокредитов. По сравнению с ...

Количество выданных автокредитов на Среднем Урале за год снизилось на 35,4%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. В Свердловской области в феврале 2022 года выдали 1 тыс. 824 кредита на покупку новых и ...

Количество выданных автокредитов на Среднем Урале за год снизилось на 23%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. В Свердловской области в январе 2022 года выдали 1 тыс. 899 кредитов на покупку новых и ...