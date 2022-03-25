Екатеринбуржцам предложили оценить качество уборки дорог зимой

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Глава Омска Сергей Шелест в ходе своего визита в Екатеринбург высоко оценил качество ...11.01.2021 В новогодние праздники ГИБДД выдала 590 предписаний из-за некачественной уборки дорог в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Сотрудники управления ГИБДД по Свердловской области в период с 31 декабря 2020 года по ...14.01.2016 84% жителей Екатеринбурга довольны уборкой города
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2016. 84% жителей Екатеринбурга довольны уборкой города. Об этом свидетельствуют данные ...17.12.2015 Городская комиссия оценила уровень уборки улиц Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2015. Городская комиссия во главе с замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ...03.02.2014 Специалисты районных администраций Екатеринбурга совместно с ГИБДД будут контролировать качество содержания дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2014. Профильные специалисты районных администраций и городской ГИБДД с февраля 2014 года в ...