УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:29

Екатеринбуржцам предложили оценить качество уборки дорог зимой

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Екатеринбуржцам предлагают оценить качество уборки дорог в зимний период. Опрос будет проводится до 25 марта. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Горожанам предлагают ответить на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством содержания объектов улично-дорожной сети (УДС) в Екатеринбурге в зимний период?».

Опрос проводится на сайте Госуслуг. Для каждого из районов города предусмотрены отдельные варианты ответа.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.03.2022 Глава Омска высоко оценил качество уборки Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Глава Омска Сергей Шелест в ходе своего визита в Екатеринбург высоко оценил качество ...

11.01.2021 В новогодние праздники ГИБДД выдала 590 предписаний из-за некачественной уборки дорог в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Сотрудники управления ГИБДД по Свердловской области в период с 31 декабря 2020 года по ...

14.01.2016 84% жителей Екатеринбурга довольны уборкой города

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2016. 84% жителей Екатеринбурга довольны уборкой города. Об этом свидетельствуют данные ...

17.12.2015 Городская комиссия оценила уровень уборки улиц Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2015. Городская комиссия во главе с замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ...

03.02.2014 Специалисты районных администраций Екатеринбурга совместно с ГИБДД будут контролировать качество содержания дорог в городе

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2014. Профильные специалисты районных администраций и городской ГИБДД с февраля 2014 года в ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов20.02.2025Закон стал ближе к Академическому21.02.2025Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 63
Архив новостей
Март 2025 (356)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18