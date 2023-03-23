Число выданных на Среднем Урале потребкредитов за месяц сократилось на 3,5%

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Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Свердловской области ...

Число выданных на Южном Урале потребкредитов за месяц снизилось на 1%

УрБК, Челябинск, 14.11.2022. В Челябинской области в октябре 2022 года выдали 28 тыс. 135 потребительских кредитов. Это ...

На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за год вырос на 13,1%

УрБК, Челябинск, 22.03.2022. Средний размер выданных в феврале 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области ...

Число выданных потребкредитов в Свердловской области в апреле выросло на 65%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 39 тыс. 607 потребительских ...