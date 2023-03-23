УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:54

Число выданных на Среднем Урале потребкредитов за месяц сократилось на 3,5%

Жители Свердловской области в феврале оформили 44,4 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 3,5%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране число выданных потребкредитов за месяц сократилось на 4,6%, до 1,24 млн штук.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает снижение этого показателя с высокой ключевой ставкой. Он отмечает, что в текущей ситуации банки вынуждены ориентироваться на заемщиков с высоким Персональным кредитным рейтингом.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 15:33 Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц сократилось на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Жители Свердловской области в феврале оформили 44,4 тыс. потребительских кредитов. По ...

23.03.2023 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Средний размер выданных в феврале потребительских кредитов в Свердловской области ...

14.11.2022 Число выданных на Южном Урале потребкредитов за месяц снизилось на 1%

УрБК, Челябинск, 14.11.2022. В Челябинской области в октябре 2022 года выдали 28 тыс. 135 потребительских кредитов. Это ...

22.03.2022 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за год вырос на 13,1%

УрБК, Челябинск, 22.03.2022. Средний размер выданных в феврале 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области ...

19.05.2021 Число выданных потребкредитов в Свердловской области в апреле выросло на 65%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 39 тыс. 607 потребительских ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход20.02.2025Закон стал ближе к Академическому21.02.2025Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы
Архив новостей
Март 2025 (328)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18