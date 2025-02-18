Объем рынка товаров для дома и строительства в РФ за год увеличился на 12%

УрБК, Москва, 18.02.2025. Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год составил 9 трлн руб. Это на 41% больше, ...

Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год увеличился на 41%

Объем российского рынка товаров для дома и строительства в 2024 году может вырасти на 19%

УрБК, Москва, 14.11.2024. Объем российского рынка товаров для дома в 2024 году может вырасти почти на 19% по сравнению ...