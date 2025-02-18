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Вчера, 15:10

Объем рынка товаров для дома и строительства в РФ за год увеличился на 12%

УрБК, Москва, 18.03.2025. Объем рынка товаров для дома и строительства в РФ в 2024 году составил 4,3 трлн руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 12%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сети «Лемана Про».

Отмечается, что доля россиян, которые совершают покупки товаров в этом сегменте, за год увеличилась с 70 до 75%.

Чаще всего граждане приобретали продукцию в категориях «Ремонт внутри помещения» (1,7 трлн руб.), «Строительство и организация участка» (1,3 трлн руб.) и «Обустройство и уют» (1,2 трлн руб.).

Аналитики «Лемана Про» прогнозируют, что по итогам 2025 года рынок вырастет на 6-8%. Основным негативным фактором является снижение спроса на жилье из-за дорогой ипотеки. Дополнительно рынок сдерживает дефицит рабочей силы и удорожание строительных материалов.
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