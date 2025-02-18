Объем рынка товаров для дома и строительства в РФ за год увеличился на 12%

УрБК, Москва, 18.02.2025. Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год составил 9 трлн руб. Это на 41% больше, ...15.11.2024 Объем российского рынка товаров для дома и строительства в 2024 году может вырасти на 19%
УрБК, Москва, 14.11.2024. Объем российского рынка товаров для дома в 2024 году может вырасти почти на 19% по сравнению ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год
УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...15.02.2016 По итогам 2015 года продажи товаров для дома и ремонта снизились на 5%
УрБК, Москва, 15.02.2016. В России в 2015 году впервые за последние шесть лет снизился оборот товаров для дома и ...