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Официальный курс доллара США снизился до 84,31 руб., евро — до 90,84 руб.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 1,26 руб., до 84,31 руб., евро — на 2,76 руб., до 90,84 руб.
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Сегодня, 09:20 Официальный курс доллара США снизился до 84,31 руб., евро — до 90,84 руб.

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