Официальный курс доллара США снизился до 84,31 руб., евро — до 90,84 руб.

УрБК, Москва, 18.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2025 года. Курс доллара ...12.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 86,57 руб., евро — до 93,66 руб.
УрБК, Москва, 12.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2025 года. Курс доллара ...11.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 88,39 руб., евро — до 95,44 руб.
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 75 коп., ...11.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 88,39 руб., евро — до 95,44 руб.
УрБК, Москва, 11.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2025 года. Курс доллара ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...