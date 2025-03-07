В МВД предупредили о новых психологических и маркетинговых уловках мошенников

Материалы по теме

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом розыгрышей в интернете

УрБК, Москва, 07.03.2025. МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с розыгрышами подарков в интернете, ...

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...

Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах

УрБК, Москва, 17.02.2025. Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. В случае ...

Банки предупредили россиян о хищении средств под видом обновления мобильных приложений

УрБК, Москва, 26.09.2024. Финансовые организации предупредили россиян об аферистах, которые крадут деньги под видом ...