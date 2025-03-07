В МВД предупредили о новых психологических и маркетинговых уловках мошенников

УрБК, Москва, 07.03.2025. МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с розыгрышами подарков в интернете, ...05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»
УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...17.02.2025 Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах
УрБК, Москва, 17.02.2025. Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. В случае ...26.09.2024 Банки предупредили россиян о хищении средств под видом обновления мобильных приложений
УрБК, Москва, 26.09.2024. Финансовые организации предупредили россиян об аферистах, которые крадут деньги под видом ...