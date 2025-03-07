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В МВД предупредили о новых психологических и маркетинговых уловках мошенников

УрБК, Москва, 17.03.2025. В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предупредили россиян о новых психологических и маркетинговых уловках мошенников, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что обещания высокой доходности без риска, иллюзия эксклюзивности и давление срочностью — это приемы, которые злоумышленники используют, чтобы убедить клиентов вложиться в несуществующие инвестиционные проекты.

Также сотрудники МВД акцентировали внимание на важных нюансах, которые следует учитывать, прежде чем принимать решение о вложении средств в инвестиционные проекты. По их мнению, гарантированного способа быстро приумножить капитал не существует, так как чем выше потенциальная доходность, тем выше вероятность убытков. Необходимо понимать, что настоящие инвестиционные возможности не распространяются через спам-рассылки и мессенджеры, а у финансовых рынков нет дедлайнов. Проверенный инвестор никогда не будет торопиться, поэтому, если клиента подгоняют, это афера.

Кроме того, в ведомстве отметили, что мошенники в рекламе инвестиций часто используют поддельные графики и отчеты, опираются на мнение лжеэкспертов и липовые отзывы.

«Прежде чем вкладывать деньги, нужно ознакомиться с официальными документами, узнать, есть ли реальная прибыль у тех, кому планируется инвестировать накопления, проверить, кто контролирует бизнес», — посоветовали в УБК.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничества в сфере трудоустройства.
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