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В Свердловской области выросло число муниципалитетов, вовлеченных в событийную и деловую сферу

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В Свердловской области количество муниципалитетов, вовлеченных в событийную и деловую сферы за год, увеличилось втрое. В 2024 году деловые мероприятия прошли в 16 муниципальных образованиях региона, против пяти в 2023 году. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Всего в 2024 году в области состоялось 564 деловых мероприятия, что в два раза больше, чем в 2022 году. Количество крупных мероприятий (с участием от 5 тыс. человек) за два года выросло в пять раз — с пяти до 27. Основными форматами стали конференции, фестивали, чемпионаты и форумы, а тематиками — культура, бизнес, спорт и образование.

В 2025 году также планируется проведение значительного количества деловых мероприятий. Ближайшими станут Форум креативных индустрий и Форум для начинающих предпринимателей, которые пройдут в конце апреля.
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