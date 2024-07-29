В Свердловской области выросло число муниципалитетов, вовлеченных в событийную и деловую сферу

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. По итогам I полугодия 2024 в Свердловской области зарегистрирована 1 тыс. 051 процедура ...15.03.2024 «Екатеринбург-Экспо» в текущем году примет 21 выставку и 28 конгрессных мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В 2024 году международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» планирует принять 21 ...28.02.2024 Число деловых мероприятий на площадках Свердловской области в 2023 году увеличилось почти вдвое
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году на площадках Свердловской области прошло 558 деловых мероприятий (281 — в ...17.02.2021 Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза
Число деловых мероприятий на Среднем Урале в прошлом году сократилось в три раза. Об этом сегодня в ходе ...17.02.2021 Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Число деловых мероприятий на Среднем Урале в прошлом году сократилось в три раза. Об ...