УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:50

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,4%

УрБК, Москва, 14.03.2025. По состоянию на 14.50 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3165 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 1,4%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 31.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 982 пунктов. С момента ...

22.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,1%

УрБК, Москва, 22.01.2025. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 968 пунктов. С момента ...

20.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 20.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 952 пунктов. С момента ...

16.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,9%

УрБК, Москва, 16.01.2025. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 926 пунктов. С момента ...

10.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,2%

УрБК, Москва, 10.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 806 пунктов. С момента ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход17.02.2025Оксана Сидлецкая о перспективах рынка труда в 2025 году
Архив новостей
Март 2025 (272)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18