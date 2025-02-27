На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, бананы и вермишель

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. С 3 марта по 10 марта 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала свекла (на 6,57%, до 49,27 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата. Также за отчетный период в регионе сильно подорожали картофель (+3,84%, до 62,09 руб. за кг), свежие помидоры (+3,3%, до 299,95 руб.), бананы (+2,88%, до 185,99 руб.), морковь (+2,72%, до 49,61 руб.), вермишель (+1,68%, до 125,86 руб. за кг), консервы мясные для детского питания (+1,34%, до 1 тыс. 148 руб.), сливочное масло (+1.3%, до 1 тыс. 219 руб.) и сметана (+1,3%, до 348,92 руб.).

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