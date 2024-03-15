УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 11:50

Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 10,9%

Инфляция на Среднем Урале в феврале 2025 года составила 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе— 10,6%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 12,57%, непродовольственные — на 7,64%, услуги — на 14,03%.

Потребительские цены в феврале выросли на 1,27% по сравнению с предыдущим месяцем.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 10:19 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 10,9%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Инфляция на Среднем Урале в феврале 2025 года составила 10,9% по сравнению с ...

15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%

Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе — ...

15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом ...

14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%

Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе — ...

14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан14.02.2025Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход
Архив новостей
Март 2025 (234)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18