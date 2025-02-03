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Спрос на готовую еду в России за год вырос на 14%

УрБК, Москва, 13.03.2025. Россияне в 2024 году покупали готовую еду на 14% чаще, чем в предыдущем году. В среднем на одного человека за 12 месяцев пришлось 18,12 покупок, а средний чек за год вырос на 16%, до 182 руб. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», пишет ТАСС.

Частота покупок салатов за год выросла на 11%. Средний чек увеличился на 17%, составив 141 руб.

Частота покупок вторых блюд увеличилась на 3%. Средний чек в этой категории вырос на 21%, до 219 руб.
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