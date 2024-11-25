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Сегодня, 18:00

Заемщики с низким первоначальным взносом столкнутся с трудностями при получении ипотеки

Центробанк с апреля 2025 года получит право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) на ипотеку, сообщают «Известия».

Ограничения могут ввести уже с 1 июля 2025 года. В первую очередь они коснутся высокорисковых заемщиков, которые тратят на обслуживание долга более 80% дохода и заемщиков с низким первоначальным взносом (менее 20%). Конкретных значений МПЛ регулятор пока не называет.

По словам экспертов, данное решение будет иметь двойственный эффект: с одной стороны, это поможет снизить уровень закредитованности населения, а с другой — серьезно ограничит доступ к ипотеке для ряда категорий граждан, прежде всего, молодежи, и замедлит рост рынка недвижимости.
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