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В Екатеринбурге закрыли незаконный автосервис в микрорайоне Семь ключей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. В Екатеринбурге закрыли незаконный автосервис в микрорайоне Семь ключей в рамках борьбы с нецелевым использованием земельных участков. Об этом сообщает департамент информполитики города.

В ходе совместной проверки специалистов муниципалитета и прокуратуры региона было выявлено, что участок в частном секторе на ул. Леваневского использовался его владельцем в коммерческих целях, хотя предназначен для индивидуального жилищного строительства.

Деятельность незаконного автосервиса была прекращена. Владельцу вынесено предписание об устранении нарушений, он понесет административную ответственность.
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