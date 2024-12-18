В Екатеринбурге закрыли незаконный автосервис в микрорайоне Семь ключей

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Средний Урал вошел в число регионов-лидеров по числу участков для жилищной застройки. ...30.09.2024 В Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных участков для жилищного строительства
По состоянию на 1 сентября в Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных участков и территорий, имеющие ...30.09.2024 В Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных участков для жилищного строительства
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных ...24.09.2018 В Екатеринбурге ночью горел автосервис на улице Высоцкого
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. В Екатеринбурге ночью горел автосервис на улице Высоцкого, 11 «а», сообщает ...27.07.2015 В Екатеринбурге горит автосервис
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2015. В екатеринбургском микрорайоне ВИЗ горит автосервис, расположенный на улице ...