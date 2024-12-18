В Екатеринбурге закрыли незаконный автосервис в микрорайоне Семь ключей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. В Екатеринбурге закрыли незаконный автосервис в микрорайоне Семь ключей в рамках борьбы с нецелевым использованием земельных участков. Об этом сообщает департамент информполитики города.



В ходе совместной проверки специалистов муниципалитета и прокуратуры региона было выявлено, что участок в частном секторе на ул. Леваневского использовался его владельцем в коммерческих целях, хотя предназначен для индивидуального жилищного строительства.



Деятельность незаконного автосервиса была прекращена. Владельцу вынесено предписание об устранении нарушений, он понесет административную ответственность.