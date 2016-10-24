Продажи проблемной задолженности по ипотеке коллекторам за год выросли в три раза

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ОКБ: Объем просроченной задолженности по кредитам за III квартал вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2016. По итогам III квартала объем просроченной задолженности по кредитам вырос на 3% и ...

За лето 2016 года объем просроченной задолженности вырос на 7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2016. За лето объем просроченных долгов вырос на 7 млрд руб. и составил 1,27 трлн руб. ...

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УрБК, Москва, 16.05.2016. За I квартал 2016 года объем просроченной задолженности в России вырос на 1% до 17,82%. Об ...

По итогам 2015 года просрочка по кредитам физлиц в России выросла на 48%

Объем просроченной задолженности по кредитам к концу года составил 1,15 трлн руб., увеличившись за 12 месяцев на 48%. ...