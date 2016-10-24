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Вчера, 14:19

Продажи проблемной задолженности по ипотеке коллекторам за год выросли в три раза

УрБК, Москва, 11.03.2025. В России продажи проблемной задолженности по ипотеке коллекторам за 2024 год выросли в три раза, достигнув 3,9 млрд. руб., сообщает РБК со ссылкой на данные коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ).

Доля долгов по ипотеке в общем объеме банковской цессии составила 1,2% против 0,2% в 2023 году. В 2024 году сократился средний срок просрочки на момент продажи долга: он составил 761 день (чуть более двух лет) против 1 тыс. 389 дней (3,8 года) в предыдущем году. В свою очередь цена долгов выросла до 48,7% от суммы задолженности против 39,2% в 2023 году.

Эксперты связывают повышение активности банков по избавлению от проблемной ипотеки с ростом госпошлин за взыскание долга через суд и необходимостью расчистки балансов под давлением поступательно растущего объема просрочек в портфелях.

Отметим, что по данным ЦБ на 1 января 2025 года объем ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней составил 98,7 млрд. руб. За 2024 год он вырос на 55% (35,4 млрд руб.), тогда как в 2023 году рост составил всего 3,5% (2,2 млрд руб.).
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