Живопись ветеранов

Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) открывается выставочный проект «Судьба человека», который объединит истории четырех наивных уральских художников. Их творческий путь и эмоциональные переживания, воплотившиеся в наивной живописи, связаны с опытом участия в Великой Отечественной войне или его последствиями.В экспозиции будет представлено более 60 живописных и графических произведений из фондов музея, а также широкий круг архивных материалов и рукописей наивных авторов — писем, мемуаров и художественных текстов.«Художники-самоучки, используя простые, но выразительные формы, передают сложные чувства, которые они испытали в те суровые времена. Их работы наполнены искренней мечтой о мирном небе над головой всех и каждого — тем желанием, которое особенно остро переживает человек, на чью долю выпали лишения военного времени», — отмечает куратор проекта, заведующая отделом наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.Отметим, что в фокус внимания кураторов проекта попали не только судьбы отдельных людей в контексте «большой истории», но и удивительный характер творчества ветеранов, которое лишь изредка повествует о военных событиях как таковых. Зачастую художники, напротив, обращены к сценам мирной жизни и образам природы своей малой родины — яркой небесной сини и золотым пшеничным полям.На первый взгляд, авторов выставки объединяет многое: они родились в 1921–1922 годах, принимали участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, жили в Свердловске, начали писать картины после Победы.Однако при более пристальном рассмотрении судьба каждого из них видится уникальной. Так, Александра Уткина ушла добровольцем в медсестры, но стала выдающейся артиллеристкой; Афанасий Чепкасов был призван на фронт, но почти сразу получил ранение и попал в госпиталь; Николай Скороходов служил на Ленинградском фронте под началом Ворошилова, трижды оказывался в плену и трижды из него бежал; Павел Устюгов был дважды ранен и контужен, сражался на двух фронтах, в составе танкового полка дошел до Венгрии. Мирная жизнь этих художников тоже сложилась по-разному, но общим оказалось проживание травматического опыта через искусство. Со временем сцены бомбардировок и пожаров, образы тяжелораненых сменились изображениями озер и лесов, животных на водопое и радостных трудящихся.Кроме того, поклонники наивного искусства получат возможность увидеть работы ульяновского художника Владимира Миронова, которые были отреставрированы специалистами ЕМИИ. Всего в экспозиции Музея наива появится три обновленные работы мастера из серии «Россиянка XX века»: «Разруха» (1992), «В русской бане» (1994), «За партой В. Ульянова» (1998).Владимир Миронов — классический пример автора-любителя. Интерес к творчеству проявился у него еще в школе, но начать рисовать он смог только в 1980-е годы. Первая персональная выставка Миронова состоялась только в 2013 году, когда художнику было 72 года. С тех пор его произведения постоянно встречаются на выставках наивного искусства.Три работы мастера были принесены в дар музею в прошлом году и сразу попали в музейные мастерские. Жесткие и грубые холсты с густой пастозной живописью не были натянуты на подрамники и получили повреждения. Но, несмотря на такое состояние сохранности, экспертная фондово-закупочная комиссия музея приняла решение о включении произведений в свое собрание и их незамедлительной реставрации.Картины из серии «Россиянка XX века» были написаны автором на толстом пеньковом полотне. Из-за того, что работы находились в свободном состоянии, произошла деформация холстов, растрескивания и утраты красочного слоя. По всей поверхности живописи наблюдалось загрязнение. В процессе реставрации на картинах был укреплен красочный слой, дублированы кромки, произведения натянуты на новые подрамники, а в места утрат красочного слоя подведен реставрационный грунт. С картин удалены поверхностные загрязнения и сгустки лака, места утрат затонированы и покрыты защитным слоем лака. Были изготовлены и смонтированы деревянные обкладки, которые защищают кромки холстов от повреждений.В рамках проекта «В новом свете. Музейные произведения после реставрации» полотна восстановили реставраторы ЕМИИ Петр Горнунг, Эльвира Сайнутдинова и Анжелика Лушникова.Работы Владимира Миронова и произведения уральских ветеранов ценители искусства смогут увидеть в Музее наивного искусства по адресу ул. Розы Люксембург, 18, с 12 марта по 11 мая 2025 года.