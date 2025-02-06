УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:01

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,8%

УрБК, Москва, 10.03.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3222 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 1,8%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 06.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 952 пунктов. С момента ...

29.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 29.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 940 пунктов. С момента ...

22.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,1%

УрБК, Москва, 22.01.2025. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 968 пунктов. С момента ...

17.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 17.01.2025. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 934 пунктов. С момента ...

13.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 13.01.2025. По состоянию на 15.22 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 846 пунктов. С момента ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан12.02.2025Татьяна Шилова: Объем кредитования свердловских аграриев вырос в полтора раза14.02.2025Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов
Архив новостей
Март 2025 (163)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18