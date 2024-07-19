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В Свердловской области женщины получают больше откликов на вакансии, чем мужчины

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Эксперты hh.ru проанализировали данные за 2024 год и выявили, что в Свердловской области женщины получали больше откликов на вакансии, чем мужчины. На одно женское резюме приходилось в среднем 2,8 приглашений, тогда как на мужское — 2,7. В итоге женщины получили 58% всех откликов, мужчины — 42%.

Наиболее привлекательными для женщин оказались сферы «Управление персоналом, тренинги», «Финансы, бухгалтерия», «Медицина, фармацевтика», «Наука, образование» и «Розничная торговля».

Мужчины чаще получали приглашения на вакансии в сегментах «Автомобильный бизнес», «Сельское хозяйство», «Безопасность», «Производство, сервисное обслуживание» и «Рабочий персонал».
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