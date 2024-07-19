В Свердловской области женщины получают больше откликов на вакансии, чем мужчины

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан ...20.02.2021 На Среднем Урале мужчины хотят зарабатывать на 10 тыс. рублей больше, чем женщины
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Мужчины в Свердловской области рассчитывают зарабатывать на 10 тыс. руб. больше, чем ...22.08.2018 В Свердловской области женщины претендуют в среднем на зарплату 30 тыс. руб., мужчины — 40 тыс. руб.
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Жительницы Свердловской области, разместившие или активировавшие резюме в 2018 году, ...17.02.2016 Зарплата.ру: Доходы свердловских мужчин гораздо выше, чем женщин
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2016. 70% мужчин и 65% женщин среди опрошенных екатеринбуржцев считают, что мужчинам на ...05.12.2014 МОТ: российские женщины работоспособнее мужчин
Российские женщины более эффективно справляются со своими трудовыми обязанностями, чем мужчины. Однако получают меньшую ...