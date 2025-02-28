Средний срок выданных в Свердловской области автокредитов за полгода снизился на 5,9%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Средний срок выданных в Свердловской области автокредитов в январе 2025 года составил 5,48 лет. По сравнению с июлем 2024 года этот показатель снизился на 5,9%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране этот показатель сократился на 8,1%, достигнув отметки в 5,32 лет.



Эксперты подчеркивают, что с середины прошлого года наблюдается устойчивая тенденция к снижению среднего срока автокредитов, обусловленная уменьшением объемов их предоставления.