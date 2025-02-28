Средний срок выданных в Свердловской области автокредитов за полгода снизился на 5,9%

Средний размер автокредитов, выданных в в Свердловской области в январе текущего года, составил 1,28 млн руб. По ...28.02.2025 Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов снизился до 1,28 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Средний размер автокредитов, выданных в в Свердловской области в январе текущего года, ...29.01.2025 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в декабре составил 1,26 млн рублей
УрБК, Челябинск, 29.01.2025. Средний размер выданных в Челябинской области автокредитов в декабре прошедшего года ...02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% ...02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 ...