УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:47

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале снизился на 73%

УрБК, Москва, 06.03.2025. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале 2025 года снизился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,2 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат», пишет «Прайм».

При этом импорт легковых авто с пробегом за год сократился на 20%, до 18,5 тыс. штук.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил снижение объема импорта автомобилей и выразил мнение, что это позитивный фактор, который уменьшит давление на стоки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2018 Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-феврале 2018 года вырос на 46,4%

УрБК, Москва, 10.04.2018. Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос на 46,4% в годовом ...

08.11.2016 С начала года импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 23,6%

УрБК, Москва, 08.11.2016. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-сентябре 2016 года снизился на 23,6% по ...

10.12.2015 Импорт автомобилей в РФ в январе-октябре сократился на 52%

УрБК, Москва, 10.12.2015. В январе-октябре 2015 года импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 52% (до 288 ...

07.03.2014 В январе 2014 года импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 7,3%

УрБК, Москва, 07.03.2014. Импорт легковых автомобилей в РФ в январе 2014 года снизился на 7,3% по сравнению с январем ...

13.09.2013 Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года за 7 месяцев сократился на 17%

УрБК, Москва, 13.09.2013. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года снизился на 16,98% по сравнению ...

Популярные новости
07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан07.02.2025Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям
Архив новостей
Март 2025 (107)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18