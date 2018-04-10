Импорт новых легковых автомобилей в Россию в феврале снизился на 73%

УрБК, Москва, 10.04.2018. Импорт легковых автомобилей в России в январе-феврале 2018 года вырос на 46,4% в годовом ...08.11.2016 С начала года импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 23,6%
УрБК, Москва, 08.11.2016. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-сентябре 2016 года снизился на 23,6% по ...10.12.2015 Импорт автомобилей в РФ в январе-октябре сократился на 52%
УрБК, Москва, 10.12.2015. В январе-октябре 2015 года импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 52% (до 288 ...07.03.2014 В январе 2014 года импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 7,3%
УрБК, Москва, 07.03.2014. Импорт легковых автомобилей в РФ в январе 2014 года снизился на 7,3% по сравнению с январем ...13.09.2013 Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года за 7 месяцев сократился на 17%
УрБК, Москва, 13.09.2013. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года снизился на 16,98% по сравнению ...