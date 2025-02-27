На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, молоко и рыба

С 17 по 24 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры (на 4,63%, до 279 руб. за кг), ...27.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, говядина и бананы
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. С 17 по 24 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры ...24.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали помидоры, картофель и бананы
С 10 по 17 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры (на 5,37%, до 267,05 руб. за кг), ...24.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали помидоры, картофель и бананы
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. С 10 по 17 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры ...06.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и сахар
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. С 27 января по 3 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали ...