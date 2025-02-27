На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, молоко и рыба

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. С 24 февраля по 3 марта 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры (на 3,92%, до 290 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата. Также за отчетный период в регионе сильно подорожали мороженая неразделанная рыба (+2,38%, до 344 руб. за кг), картофель (+2,35%, до 59,82 руб.), питьевое цельное пастеризованное молоко (+1,92%, до 91,97 за литр), яблоки (+1,65%, до 162,26 руб. за кг) и бананы (+1,65%, до 180,82 руб.).

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