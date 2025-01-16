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ФАС запросила информацию у 90 производителей молока о цепочках сбыта и ценах

УрБК, Москва, 06.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока в РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Организации обязаны представить данные о цепочках сбыта, объемах продаж, сведения о ценах, себестоимости и рентабельности производства за последние годы.

На основании полученных данных ведомство оценит состояние конкуренции на рынке, а также проанализирует обоснованность текущих оптово-отпускных цен.
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