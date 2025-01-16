ФАС запросила информацию у 90 производителей молока о цепочках сбыта и ценах

УрБК, Москва, 06.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в адрес более 90 производителей сырого молока в РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Организации обязаны представить данные о цепочках сбыта, объемах продаж, сведения о ценах, себестоимости и рентабельности производства за последние годы.



На основании полученных данных ведомство оценит состояние конкуренции на рынке, а также проанализирует обоснованность текущих оптово-отпускных цен.