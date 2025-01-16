ФАС запросила информацию у 90 производителей молока о цепочках сбыта и ценах

УрБК, Москва, 16.01.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у крупнейших производителей ...19.12.2024 ФАС проверит причины роста оптово-отпускных цен на гречку в конце года
УрБК, Москва, 19.12.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит причины роста оптово-отпускных цен на ...14.11.2023 ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца
УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...30.09.2022 ФАС проверит информацию о росте цен на товары для военнослужащих
УрБК, Москва, 30.09.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на ряд категорий ...03.03.2010 Российские «молочники» подпишут соглашение о закупочных ценах
Представители молочной отрасли планируют в рамках первого Съезда производителей молока России в среду подписать ...