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Свердловская область вошла в топ-10 регионов, где активнее всего смотрели трансляцию «Оскара»

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов РФ, где активнее всего смотрели трансляцию кинопремии «Оскар». В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» и видеохостинга Rutube, проводившего прямую трансляцию мероприятия.

Свердловская область вошла в топ-10 регионов, где активнее всего смотрели трансляцию «Оскара»

Интерес россиян к трансляции церемонии вручения кинопремии «Оскар» значительно возрос благодаря номинации актера Юры Борисова за роль второго плана в фильме «Анора». В ночь на 3 марта аудитория онлайн-трансляции из театра Dolby в Лос-Анджелесе увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщается в исследовании.

Юра Борисов стал первым российским актером, выдвинутым на «Оскар». Ранее на премию были номинированы исключительно фильмы, шесть из которых получили главную награду.

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»
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