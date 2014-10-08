Свердловская область вошла в топ-10 регионов, где активнее всего смотрели трансляцию «Оскара»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов-лидеров с высоким уровнем ...03.03.2014 Итальянская лента «Великая красота» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
Киноакадемики США присудили итальянской ленте «Великая красота» премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном ...25.02.2013 Дэниел Дэй-Льюис получил третьего «Оскара» за лучшее исполнение главной роли
Актер Дэниел Дэй-Льюис получил статуэтку «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Линкольн» Стивена Спилберга. С ним ...25.02.2013 «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получил Кристоф Вальц
«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получил австрийский актер Кристоф Вальц, сыгравший в фильме Квентина ...02.10.2012 У премии «Оскар» определился ведущий
Ведущим 85-й торжественной церемонии вручения «Оскаров» будет Сет Макфарлейн — создатель мультсериала «Гриффины». Имя ...