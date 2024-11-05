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Вчера, 12:25

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в феврале снизились на 25%

УрБК, Москва, 05.03.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2025 года снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 77,3 тыс. штук. По отношению к январю 2025 года показатель сократился на 13%, говорится в материалах Минпромторга РФ.

Продажи всех новых транспортных средств (включая легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы) в феврале текущего года составили 91,3 тыс. единиц. Это на 27% ниже показателей аналогичного периода прошлого года и на 11% уступает результатам января текущего года.

В Минпромторге подчеркнули, что динамика автомобильного рынка продолжает испытывать значительное влияние макроэкономических факторов, особенно высоких ставок по автокредитованию.
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