Продажи новых легковых автомобилей в РФ в феврале снизились на 25%

УрБК, Москва, 05.11.2024. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2024 года выросли на 51% по сравнению с ...03.10.2024 В России продажи новых легковых автомобилей с начала года выросли на 59%
УрБК, Москва, 03.10.2024. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре составили 1,14 млн единиц. Это ...23.03.2021 На Южном Урале количество купленных в феврале новых автомобилей увеличилось на 4,1%
УрБК, Челябинск, 23.03.2021. В Челябинской области в феврале этого года было куплено 3 тыс. 095 новых легковых ...06.11.2020 Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-октябре снизились на 12,1%
УрБК, Москва, 06.11.2020. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в октябре 2020 года ...04.09.2020 Продажи легковых автомобилей в России за август снизились на 0,5%
УрБК, Москва, 04.09.2020. В России за август 2020 года снизились продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) ...