В Екатеринбурге определили подрядчика для благоустройства северного берега Верх-Исетского пруда

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Власти Екатеринбурга выбрали подрядчика, который проведет работы по благоустройству северного берега Верх-Исетского пруда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.По его словам, проект планируется реализовать до конца текущего года.«Здесь появятся пирс, база для кайтсерфинга, площадки для волейбола и воркаута. Также будут созданы фудкорт, прогулочная зона, детские игровые. Для безопасности установим видеокамеры и освещение», — написал А. Орлов.Он отметил, что эта территория будет пользоваться спросом у горожан как летом, так и зимой. Здесь смогут отдыхать как любители активного отдыха, так и те, кто предпочитает наслаждаться природой.