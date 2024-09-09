В Екатеринбурге определили подрядчика для благоустройства северного берега Верх-Исетского пруда

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта ...16.07.2024 В Екатеринбурге этим летом начнутся работы по благоустройству набережной Верх-Исетского пруда
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. В Екатеринбурге уже в ближайшее время начнутся работы по благоустройству набережной ...25.01.2024 В Екатеринбурге определились с концепцией благоустройства набережной южного берега Верх-Исетского пруда
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега ...13.07.2023 В Екатеринбурге предприниматели благоустроят участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра»
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Екатеринбурге будет благоустроен участок набережной Верх-Исетского пруда «Территория ...03.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил взять на особый контроль уборку береговой части Верх-Исетского пруда
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках объезда проверил береговую часть ...