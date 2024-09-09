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В Екатеринбурге определили подрядчика для благоустройства северного берега Верх-Исетского пруда

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Власти Екатеринбурга выбрали подрядчика, который проведет работы по благоустройству северного берега Верх-Исетского пруда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

В Екатеринбурге определили подрядчика для благоустройства северного берега Верх-Исетского пруда

По его словам, проект планируется реализовать до конца текущего года.

«Здесь появятся пирс, база для кайтсерфинга, площадки для волейбола и воркаута. Также будут созданы фудкорт, прогулочная зона, детские игровые. Для безопасности установим видеокамеры и освещение», — написал А. Орлов.

Он отметил, что эта территория будет пользоваться спросом у горожан как летом, так и зимой. Здесь смогут отдыхать как любители активного отдыха, так и те, кто предпочитает наслаждаться природой.

Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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