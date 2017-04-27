Аналитики оценили «индекс самочувствия» соискателей на рынке труда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2017. В начале II квартала 2017 года «индекс самочувствия» соискателей на российском рынке ...02.02.2016 HeadHunter: Настроение на рынке труда в Екатеринбурге остается негативным
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Настроение на рынке труда Екатеринбурга остается негативным, снизившись на 0,1 пункт до ...10.07.2009 Индекс РТС в ходе торгов упал до 851,42 пункта
УрБК, Москва, 10.07.2009. В пятницу днем на российском рынке ценных бумаг индекс РТС к 14.18 мск снизился до 851,42 ...15.05.2009 Индекс РТС в ходе торгов снизился до 930,91 пункта
УрБК, Москва, 15.05.2009. Индекс РТС по состоянию на 15.11 мск снизился до 930,91 пункта (-0,13%), индекс ММВБ к 15.15 ...07.05.2009 Индекс РТС в ходе торгов достиг 929,82 пункта
УрБК, Москва, 07.05.2009. В четверг днем на российском рынке ценных бумаг индекс РТС по состоянию на 15.20 мск вырос до ...