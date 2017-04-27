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Вчера, 12:28

Аналитики оценили «индекс самочувствия» соискателей на рынке труда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. В Свердловской области на начало года «индекс самочувствия соискателей» составляет +0,14 п.п, что выше средних показателей по стране (+0,11 п.п.). Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

В Уральском федеральном округе (УрФО) настроения соискателей тоже лучше, чем в целом по России. Это связано с тем, что на Урале острее ощущается дефицит кадров.

Наиболее позитивно в отношении своей карьеры в УрФО настроены молодые соискатели 18-24 лет и 35-44 лет (индекс составляет +0,14 пункта). Соискатели старше 55 лет чувствуют себя менее уверенно (-0,01 пункта).

В профессиональном разрезе лучше всего ощущают себя работники следующих категорий: «Спорт, салоны красоты» (+0,25 пункта), «Розничная торговля», «Туризм, гостиницы, рестораны» (+0,22), «Продажи, обслуживание клиентов» (индекс +0,20), а также «Медицина, фармацевтика» (+0,19). Негативно оценивают свои карьерные перспективы представители лишь двух областей: «Искусство, развлечения, медиа» (-0,01 пункта) и «Информационные технологии» (-0,05 пункта).
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