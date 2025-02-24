На Среднем Урале подешевело дизельное топливо

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 17 по 24 ...24.02.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-92 подорожал на 0,44%
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 10 по 17 ...14.02.2025 На Среднем Урале дизельное топливо за неделю подорожало на 0,18%
Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 3 по 10 февраля 2025 года увеличились на ...14.02.2025 На Среднем Урале дизельное топливо за неделю подорожало на 0,18%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 3 по 10 ...07.02.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-95 на АЗС в Свердловской области с 27 января ...