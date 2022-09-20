В Екатеринбурге каждый десятый работодатель использует для подбора персонала нейросети

Только 13% работодателей России негативно оценивают свое положение рынке в ближайшей перспективе. Еще 37% уверены в ...20.09.2022 Четверть работодателей РФ заявили о сокращении штата сотрудников
УрБК, Москва, 20.09.2022. Только 13% работодателей России негативно оценивают свое положение рынке в ближайшей ...18.04.2019 ФАС возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы Headhunter, Superjob и Rabota.ru
УрБК, Москва, 18.04.2019. В отношении крупнейших российских сервисов по поиску работы Headhunter, Superjob и Rabota.ru ...20.03.2019 В России стали выше оценивать работу удаленных сотрудников
УрБК, Москва, 20.03.2019. Каждая четвертая российская компания сегодня имеет в штате удаленных сотрудников. Более ...24.02.2011 Администрация Екатеринбурга: На рынке подбора кадров существенно увеличилось количество заявок от работодателей
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2011. Несмотря на безработицу, рекрутинговые агентства Екатеринбурга отмечают недостаток ...