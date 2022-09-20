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В Екатеринбурге каждый десятый работодатель использует для подбора персонала нейросети

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025. В Екатеринбурге 10% опрошенных работодателей используют для подбора персонала нейросети. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

При этом 3% респондентов считают, что ИИ можно полностью передать функции по подбору персонала, 30% — частично.

Чаще всего нейросетям поручают написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах. Также с помощью ИИ собирают данные о рынке труда и анализируют зарплатную политику конкурентов.
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