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В Екатеринбурге доля ипотечных сделок в новостройках сократилась до 33%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2025.В Екатеринбурге в январе 2025 года доля ипотечных сделок в новостройках сократилась до 33%, что является минимальным показателем за последние несколько лет. Такие данные приводит сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».

Эксперты сервиса отмечают, что из-за падения доли ипотеки на рынке первичной недвижимости главным инструментом финансирования сделок становится рассрочка. Она достаточно привлекательна для покупателей, однако не позволяет продавцам снижать кредитную нагрузку по проектному финансированию и выполнять планы по наполнению эскроу-счетов.

«Все понимают риски и возможности такого подхода, но реальную оценку эффективности рассрочек можно будет дать не ранее конца текущего года. Пока по итогам января доля сделок с ипотекой на рынке Екатеринбурга падает до минимума последних лет», — комментирует руководитель экспертного центра компании «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.

Раннее сообщалось, что в Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это в три раза меньше, чем в предыдущем месяце.
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