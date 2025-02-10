В Екатеринбурге доля ипотечных сделок в новостройках сократилась до 33%

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Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого ...

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизились вдвое

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УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Екатеринбурге в ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого ...

В Екатеринбурге наблюдается восстановление рынка первичной недвижимости

УрБК. Екатеринбург. 09.10.2024. Екатеринбургский рынок первичной недвижимости восстанавливается после падения продаж в ...