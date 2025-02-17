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В Свердловской области с начала года выявили 11 случаев сбыта поддельных денег

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В Свердловской области с начала 2025 года выявили 11 преступлений, связанных со сбытом поддельных денежных знаков. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 95 таких случаев. Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом 5000 рублей (43 случая) и 1000 рублей (33 случая) и 2000 (6 случаев).

По данным полиции, такие преступления чаще всего совершают граждане возрасте 20-30 лет. Они, как правило, орудуют в местах, где нет камер наблюдения. Жертвами сбытчиков обычно становятся кассиры в магазинах.
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