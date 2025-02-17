В Свердловской области с начала года выявили 11 случаев сбыта поддельных денег

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Свердловской области за 2024 году выявили 83 поддельные банкноты и монеты. По ...08.08.2024 На Урале в I полугодии 2024 года выявили 167 фальшивых денежных знаков на общую сумму более 560 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. В банковской системе Уральского федерального округа в I полугодии 2024 года было ...26.02.2021 В 2020 году на Среднем Урале выявили более 1,1 тыс. фальшивых денежных знаков
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Свердловской области в 2020 году выявили 1 тыс. 102 фальшивых денежных знака, ...14.12.2020 В Екатеринбурге с начала года возбудили более 400 уголовных дел по фактам сбыта поддельных купюр
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. С начала 2020 года в Екатеринбурге возбудили 415 уголовных дел по фактам сбыта ...29.07.2020 В России во II квартале выявили более 7,7 тыс. поддельных денежных знаков
УрБК, Москва, 29.07.2020. В банковской системе РФ во II квартале 2020 года выявили 7 тыс. 725 поддельных денежных ...