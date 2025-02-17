В Свердловской области с начала года выявили 11 случаев сбыта поддельных денег

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Свердловской области за 2024 году выявили 83 поддельные банкноты и монеты. По ...

В Свердловской области за год выявили 83 поддельные банкноты и монеты

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. В банковской системе Уральского федерального округа в I полугодии 2024 года было ...

На Урале в I полугодии 2024 года выявили 167 фальшивых денежных знаков на общую сумму более 560 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Свердловской области в 2020 году выявили 1 тыс. 102 фальшивых денежных знака, ...

В 2020 году на Среднем Урале выявили более 1,1 тыс. фальшивых денежных знаков

В Екатеринбурге с начала года возбудили более 400 уголовных дел по фактам сбыта поддельных купюр

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. С начала 2020 года в Екатеринбурге возбудили 415 уголовных дел по фактам сбыта ...