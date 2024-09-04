Жители Екатеринбурга считают достойной пенсию в размере 48,8 тыс. рублей

УрБК, Москва, 26.02.2025. Жители Екатеринбурга считают достойной пенсию в размере 48 тыс. 800 руб. Об этом ...04.09.2024 Жители Свердловской области считают сумму в размере 180-200 тыс. рублей оптимальным уровнем дохода в месяц
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Жители Свердловской области считают сумму в размере 180-200 тыс. руб. оптимальным ...25.06.2018 В России 78% граждан не верят в способность государства обеспечить достойную пенсию
В России доля опрошенных граждан, которые не верят, что государство способно обеспечить достойную пенсию, составляет ...25.06.2018 В России 78% граждан не верят в способность государства обеспечить достойную пенсию
УрБК, Москва, 25.06.2018. В России доля опрошенных граждан, которые не верят, что государство способно обеспечить ...25.03.2016 Superjob: Около 80% россиян не рассчитывают на пенсию в старости
УрБК, Москва, 25.03.2016. Около 80% россиян не рассчитывают жить на одну пенсию в старости. Об этом сообщает «Банки.ру» ...