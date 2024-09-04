Жители Екатеринбурга считают достойной пенсию в размере 48,8 тыс. рублей

УрБК, Москва, 26.02.2025. Жители Екатеринбурга считают достойной пенсию в размере 48 тыс. 800 руб. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.



В июне 2024 года этот показатель был немного ниже — 47 тыс. 700 руб., в декабре 2023 года составлял 47 тыс. 600 руб., а в апреле 2023 года — 47 тыс. 500 руб.



Стоит отметить, что жители Москвы и Санкт-Петербурга считают достойной пенсией суммы в 52 тыс. 400 руб. и 51 тыс. 700 руб. соответственно. Хабаровчане называли цифру в 50 тыс. 000 руб., тюменцы — 49 тыс. 700 руб., ростовчане — 49 тыс. 600 рублей, астраханцы — 45 тыс. 200 руб., ярославцы — 46 тыс. 100 руб., новокузнечане — 46 тыс. 200 руб.