Жители Екатеринбурга считают достойной пенсию в размере 48,8 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Жители Свердловской области считают сумму в размере 180-200 тыс. руб. оптимальным ...29.07.2024 Российские банки одобряют выдачу кредитов по каждой третьей заявке
УрБК, Москва, 29.07.2024. Российские банки с начала 2024 года одобряли выдачу кредитов по каждой третьей заявке. Годом ...25.06.2018 В России 78% граждан не верят в способность государства обеспечить достойную пенсию
В России доля опрошенных граждан, которые не верят, что государство способно обеспечить достойную пенсию, составляет ...25.06.2018 В России 78% граждан не верят в способность государства обеспечить достойную пенсию
УрБК, Москва, 25.06.2018. В России доля опрошенных граждан, которые не верят, что государство способно обеспечить ...25.03.2016 Superjob: Около 80% россиян не рассчитывают на пенсию в старости
УрБК, Москва, 25.03.2016. Около 80% россиян не рассчитывают жить на одну пенсию в старости. Об этом сообщает «Банки.ру» ...