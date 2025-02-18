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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 9%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 17 по 23 февраля 2025 года выросла на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом заболеваемость остается ниже среднего многолетнего уровня на 16,9%.

Всего в регионе было зарегистрировано 39 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (56,1%) заболевших — дети.

В Екатеринбурге уровень заболеваемости вырос на 13,3%, хотя он по-прежнему ниже среднего многолетнего уровня на 29,5%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболели ОРВИ 19,7 тыс. человек.
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