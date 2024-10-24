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Вчера, 14:29

«Атомстройкомплекс» запустил сервис экспертного сопровождения клиентов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. «Атомстройкомплекс» запустил новый сервис экспертного сопровождения клиентов, сообщает пресс-служба девелоперской компании.

Ранее клиент взаимодействовал сначала с представителем подрядной организации, затем — управляющей компании. Теперь путь до получения ключей стал проще и удобнее, эксперты выступают посредниками между застройщиком и покупателями, помогая решать возникающие вопросы и обеспечивая более эффективную коммуникацию.

«Атомстройкомплекс» запустил сервис экспертного сопровождения клиентов

«Клиентские менеджеры на связи с собственником с момента начала сдачи дома в эксплуатацию и до подписания актов о передаче квартиры. Когда сдастся их квартира, на каком этапе передача, даже какая плитка будет в ванной — все эти вопросы важны для покупателя, и их оперативно решит менеджер», — поделился руководитель отдела управления качеством Дмитрий Братущенко.

Согласно данным собственной системы сбора и аналитики обратной связи от собственников недвижимости компании «Атомстройкомплекс», введение сервиса клиентских менеджеров способствовало увеличению числа квартир, принятых покупателями с первого раза.

Новый сервис действует на всех объектах компании «Атомстройкомплекс», которые сейчас вводятся в эксплуатацию, таких как «Северное сияние» на Уралмаше, NOVA Park в Академическом, Discovery Residence во Втузгородке и других.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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