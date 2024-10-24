«Атомстройкомплекс» запустил сервис экспертного сопровождения клиентов

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. «Атомстройкомплекс» открыл соседский центр в жилом комплексе «NOVA park», который ...21.07.2023 Три проекта компании «Атомстройкомплекс» получили дипломы «Умный дом» в соответствии с общероссийской методикой
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Три проекта компании «Атомстройкомплекс» включены в реестр умных новостроек, ...20.02.2023 В рамках корпоративной жилищной программы в 2022 году «Атомстройкомплекс» предоставил скидку 94 млн рублей на покупку 133 квартир для своих сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры общей площадью ...26.08.2021 «Атомстройкомплекс» создал цифровой сервис для передачи домов управляющей компании
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. «Атомстройкомплекс» создал электронный сервис для передачи домов от застройщика в ...01.09.2020 В Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому комплексу NOVA Park
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. С 20 сентября в Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому ...