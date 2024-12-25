В Свердловской области средний размер лимитов по выданным кредитным картам за месяц снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В Свердловской области средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным картам составил 89,7 тыс. руб. За месяц этот показатель снизился на 7,7% (в декабре — 97,2 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 17-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В пятерку лидеров по размеру лимитов по кредитным картам попали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО и Ленинградская область.



В целом по стране средний размер лимитов по выданным в январе 2025 года кредитным картам составил 95,6 тыс. руб. За месяц этот показатель снизился на 5,1%.